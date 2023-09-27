В Новосибирской области СГК реконструирует четыре котельные

Работы по проектированию выполняет научно-производственное предприятие «Сибирский энергетический центр» из Бердска Новосибирской области. Компания специализируется на проектировании по газоснабжению жилых домов, объектов коммунально-бытового и промышленного назначения, а также строительстве газопроводов.

В программе — замена четырех котельных: на улицах Мичурина, Интернатская, Иванова и Каинская. Первую, которая обеспечивает теплом здания детского сада «Тополек», полностью перестроят и переведут на газ. В котельной смонтируют малошумные высокоэффективные насосы, а для подпитки котлов и теплосети — водоподготовительную установку. Остальные три котельные реконструируют, заменят котлы. Для надежной и безопасной эксплуатации все теплоисточники автоматизируют, оснастят системой диспетчеризации и приборами учета. Система диспетчеризации в режиме реального времени дает представление о состоянии основного оборудования котельной и его исправности. Информация будет аккумулироваться в едином диспетчерском пункте. Все работы планируется завершить в 2024 году. По предварительным оценкам, суммарные вложения составят 83 млн рублей, из них более 5 млн направят на разработку проектной документации. Этим летом теплоэнергетики СГК заменили водогрейный котел в котельной на улице Иванова. А чтобы оборудование и внутренние сети прослужили как можно дольше, в котельных на улицах Омская, Александра Невского и Звездная установили станции химводоподготовки для подпитки котлов.