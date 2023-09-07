Новосибирская область впервые отправила гусиный пух в Южную Корею

Новосибирская область отправила первую партию гусиного пуха в Южную Корею. Об этом сообщило региональное управление Росселхознадзора.

— Партия из 2,5 т пуха гуся серого прошла термическую обработку и подготовлена к отгрузке в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями страны – импортера. Пухо-перовое сырье, обладающее уникальными для потребителей качествами, отправится в Республику Корея железнодорожным и морским транспортом, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что это третья азиатская страна, куда отправляется продукция предприятия. Ранее пухо-перовое сырье экспортировалось в Тайвань, и в текущем году продолжены поставки в Японию.

По данным Россельхознадзора, общий объем отгрузок пухо-перьевого сырья из Новосибирской области вырос до 410,5 тонн. Это почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее редакция сообщала, что впервые из Новосибирской области в Монголию экспортировано 20 тонн рапсового жмыха.