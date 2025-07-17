Новосибирская область перенимает опыт порта Циндао для развития контейнерных перевозок

Власти Новосибирской области изучают опыт функционирования порта Циндао, входящего в десятку крупнейших контейнерных портов мира. Этот порт является важнейшим звеном международной торговли и ключевым морским узлом в западной части Тихого океана, поддерживая связи с 450 портами в более чем 130 странах. Он также играет существенную роль в транспортировке грузов из Центральной Азии по железнодорожному маршруту «Китай-Европа».

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым, которая находится с визитом в провинции Шаньдун (КНР), ознакомилась с инфраструктурой порта.

В 2024 году контейнерооборот порта Циндао превысил 15 миллионов TEU (двадцатифутовых эквивалентов), что стало возможным благодаря автоматизации и оптимизации рабочих процессов.

В Новосибирской области, по инициативе главы региона, активно развивается контейнеризация грузоперевозок. С 2018 года доля контейнерных перевозок увеличилась с 4,2% до 9,7% к началу 2025 года, а к 2029 году планируется довести этот показатель до 15,7%.

Андрей Травников представил китайским партнерам потенциал Новосибирской области как крупнейшего центра по обработке контейнеров в азиатской части России, отметив выгодное географическое положение региона.

— Мы знаем, что в провинции Шаньдун производится сельхозтехника, как и много другого различного промышленного оборудования, поэтому проявили особый интерес к сотрудничеству с этой провинцией. Сельхозпроизводители Новосибирской области активно, ежегодно приобретают новую технику. Поэтому встречные поставки сельхозпродукции и техники, конечно, оптимальны, — добавил губернатор.

Андрей Ромашевский, генеральный директор «Новосибирск Экспоцентр», пригласил китайские компании провинции Шаньдун принять участие в ежегодной выставке «Сибирская аграрная неделя», которая пройдёт в Новосибирске 5-7 ноября 2025 года.

В рамках визита делегации Новосибирской области представители транспортных и логистических компаний провели переговоры с руководством порта Циндао о перспективах расширения сотрудничества.