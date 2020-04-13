Новосибирские растениеводы решили продвигать свои питомники сообща

— Мы объединились в ассоциацию, для системного взаимодействия между собой, а также с органами власти в регионе — для разработки обучающих и развивающих программ. В наших планах — создание ассортимента, выращенного у нас в регионе и рекомендованного для использования в Новосибирской области, чтобы с этими растениями могли корректно работать ландшафтные дизайнеры и архитекторы, чтобы они не высаживали в городе растения, которые не подходят нам по климату, — рассказала InfoPro54 директор «Сибирской ассоциации производителей растений» (САПР), директор питомника «Калина Красная» Наталия Глуховцева.

Сейчас в состав ассоциации входят 6 производителей с питомниками: ООО «Флора», ГК «Маково», ООО «Очарование Природы», ООО «Сибирские цветы», питомник «Калина Красная» и питомник «Малиновский». В общей сложности у всех членов ассоциации под производство заняты около 100 га земли на территории Новосибирска и в прилегающих к городу районах. В ассортимент входят однолетние и многолетние цветы, декоративные деревья и кустарники, плодовые растения. При получении большего объема заказов питомники готовы нарастить объемы производства и освоить резервные земельные ресурсы.

Глуховцева отметила, что ассоциация надеется на системное сотрудничество с муниципалитетами Новосибирской области и готова участвовать в торгах на благоустройство и озеленение. К примеру, сейчас интересный проект по лесовосстановлению САПР реализует с областным минприроды — по выращиванию сеянцев хвойных пород в закрытой корневой системе.

— Конечно, были бы хорошо, если такие торги проводились заранее, чтобы мы понимали, что необходимо, и к сезону готовили посадочный материал. Наши мощности позволяют полностью закрыть потребности местных муниципалитетов, — уверена Глуховцева.

Она признает, что сегодня на этом сегменте рынка в регионе довольно жесткая конкуренция. Но большая часть игроков не является производителями. Они торгуют завозными растениями из центральной части России и из Европы.

— Практика показывает, что, с точки зрения приживаемости и устойчивости, этот ассортимент уступает местному. Кроме того, на таких площадках много обманок, которые не приживаются в сибирском климате, — говорит собеседник Infopro54.

Интерес к совместному продвижению проектов Наталия Глуховцева объясняет и экономической ситуацией.

— Мы видим, что спрос на продукцию питомников растет, но с лета 2019 года он постепенно начал смещаться в более дешевый сегмент. По всем категориям клиентов. Это привело к еще большему ужесточению конкуренции и увеличению доли некачественной продукции. Мы бы хотели, чтобы наш сегмент рынка развивался цивилизованно и ответственно, — подчеркнула она.

«Сибирская ассоциация производителей растений» создана в сентябре 2019 года. Сезон 2020 года — первый, в котором участники САПР начинают реализовывать совместные проекты.

Фото предоставлено Наталией Глуховцевой