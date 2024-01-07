Рекламодателям

Новосибирская область почти в 10 раз увеличила экспорт пухо-перьевого сырья

  • 07/01/2024, 13:03
Автор:
Новосибирская область почти в 10 раз увеличила экспорт пухо-перьевого сырья
Основная доля продукции была отправлена в Польшу.

Объем партий, подготовленных экспорто-ориентированными организациями Новосибирской области, составил в 2023 году порядка 10 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. В номенклатуре грузов — мясо птицы, свинина, рыба и рыбопродукция, мороженое, сыр, корма животного и растительного происхождения, пухо-перовое сырье, пищевое и инкубационное яйцо, композитная продукция.

В ведомстве рассказали, что в 2023 году  из Новосибирской области вырос объем экспорта рыбы и рыбопродукции в Таджикистан и Узбекистан. Если в 2022 году он составлял  7 тыс. тонн, то в 2023 — 7,5 тыс. тонн. Увеличился экспорт пищевого яйца в Монголию (с 21 млн в 2022 году до 26,5 млн в 2023 году).

— С территории Новосибирской области стабильно экспортировалась птицеводческая продукция в Китай (1 269 т), а с августа 2023 года экспорт в Китай возобновлен и с территории Томской области, достигнув 364 тонн, — говорится в сообщении.

Значительно вырос объем экспорта из Новосибирской области пухо-перового сырья – с 45 т до 426 тонн. Основная доля экспорта приходится на партии пуха в Польшу (355 тонн). Кроме того, впервые из Новосибирской области 2,5 тонн пухо-перового сырья отгружено в Корею.

Что касается импорта, то на территорию Новосибирской области ввезено 1,3 тыс. т грузов. Это почти в 3 раза меньше, чем в 2022 году. Основная часть — 93% — приходится на кормовые добавки из Китая, Германии, Малайзии, Индонезии. Также ввезено 98 т мороженой рыбы из Узбекистана. Кроме того, в Новосибирскую область ввезено 1 млн 220 тыс. инкубационных яиц кур и уток из Франции и Узбекистана, а в Томскую область – 3 млн 285 тыс. инкубационных яиц из Турции.

Ранее редакция сообщала, что вывоз сельхозпродукции из Новосибирской области вырос за год почти на 400 тысяч тонн.

Фото: freepik.com, freepik

1 450

Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирская область

Теги : экспорт Россельхознадзор ВЭД


Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54
Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06
Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17

В Минтрансе Новосибирской области рассказали о планах по ремонту автодорог региональной сети

В этом году будут отремонтированы 236 км автодорог региональной сети, включая 45 км, которые относятся к новосибирской агломерации.
Читать далее >>

Более 400 млн рублей вложат в обследование очистных сооружений Новосибирска

Горводоканал ищет подрядчика для подготовки объекта к реконструкции.
Читать далее >>

Выполнил гособоронзаказ Чкаловский авиазавод в Новосибирске

«Объединенная авиастроительная корпорация» отчиталась о поставках самолетов в 2023 году.
Читать далее >>

Участок на Забалуева отдали под масштабный инвестиционный проект в Новосибирске

Застройщик должен передать обманутым дольщикам квартиры и 65 млн рублей.
Читать далее >>

Информацию о планах градостроительного развития НСО можно увидеть в онлайне

Минстрой собрал на единой площадке данные о строящихся и планируемых к строительству объектов в регионе.
Читать далее >>

Чему нужно учить школьников на уроках труда рассказали родители в Новосибирске

Старшеклассникам предлагают вернуть в список навыков вождение и автодело.
Читать далее >>

Благоустраивать улицы Новосибирска будут в зависимости от категории

Городские улицы разделили на четыре категории.
Читать далее >>

Еще 8 остановок с дорожным сервисом установят в Новосибирске

Предприниматели согласились заключить договоры в рамках инвестконтрактов.
Читать далее >>

Контролера за сетью комплексов фотовидеофиксации ищут в Новосибирске

Цена контракта — 45,4 млн рублей.
Читать далее >>

Анатолий Локоть может стать помощником Михаила Мишустина

В этом статусе он будет отвечать за российско-белорусские отношения.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

«Наука здорового питания для семейного очага» — полезные продукты для сохранения нации

О том, как из привычных продуктов создаются кондитерские изделия, обогащенные полезными компонентами с научно доказанной эффективностью, рассказала маркетолог компании ООО Здоровое питание ГК «Диа-Веста» Ирина Туктагулова.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Страшное смертельное ДТП произошло в Алтайском крае
7/01/24 15:40
Происшествия
Пожарный извещатель спас жизнь пожилой женщине в Новосибирской области
7/01/24 15:15
Происшествия
Новосибирец попал в больницу с многочисленными травмами после конфликта со знакомым
7/01/24 14:22
Происшествия
Подростки пропали в Новосибирске
7/01/24 13:41
Происшествия
Новосибирская область почти в 10 раз увеличила экспорт пухо-перьевого сырья
7/01/24 13:03
Бизнес ВЭД
Врачи скорой могут оказывать помощь без согласия пациентов в Новосибирской области
7/01/24 11:40
Медицина Общество
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели женщины в ДТП под Новосибирском
7/01/24 11:05
Право&Порядок
Арт-объект «Снежная баба» установлен в парке «Арена» в Новосибирске
7/01/24 10:18
Город Общество
Рекорд по расселению аварийного жилья побит в Новосибирской области
7/01/24 9:21
Недвижимость
Синоптики рассказали о погоде в январе 2024 в Новосибирске
6/01/24 17:39
Общество
Прокуратура начала проверку гололеда у метро на площади Ленина в Новосибирске
6/01/24 16:41
Город
Спасти щенка из запертой квартиры пытаются жители одного из домов Новосибирска
6/01/24 16:26
Город Происшествия
С 1 января подорожал проезд в электричках Новосибирска
6/01/24 16:08
Город
Фейковый сайт с продажей билетов в «Сибирь-Арену» нашли в Новосибирске
6/01/24 15:07
Стал известен график работы храмов на Рождество-2024 в Новосибирске
6/01/24 15:07
Общество
Московский ресторатор откроет заведение в Новосибирске
6/01/24 14:50
Бизнес
Два жителя Новосибирской области стали миллионерами
6/01/24 13:59
Общество
Комнату в общежитии НГТУ затопило из-за прорыва батарей в Новосибирске
6/01/24 13:15
Происшествия
Два тела было найдено за сутки в квартирах Новосибирска
6/01/24 12:35
Происшествия
Волейболисты «Локомотива-Новосибирск» одержали победу над «Газпром-Югра»
6/01/24 12:00
Спорт
Популярное
Пять привычек, способных продлить жизнь новосибирцам, назвали врачи
2/01/24 16:00
Общество
У президента Беларуси Лукашенко живет хамелеон Жорик
2/01/24 11:52
Мурашко дал советы на новогодние праздники
29/12/23 15:14
Спрос на новогодние ели вырос на 28%
29/12/23 14:45
Лунный календарь по уходу за комнатными растениями на январь 2024
29/12/23 12:17
Важные разъяснения об индексации пенсий в январе 2024
28/12/23 14:22
Новости компаний
Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа
28/12/23 11:34
Взаимодействие с банковским сообществом
28/12/23 10:49
Спрос на противовирусные препараты вырос на 65%
27/12/23 12:10
2023 году «Ростелеком» обеспечил связью вдвое больше поселков Новосибирской области
26/12/23 14:59
В декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов
25/12/23 10:56
Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц
25/12/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска