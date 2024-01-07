Новосибирская область почти в 10 раз увеличила экспорт пухо-перьевого сырья

Объем партий, подготовленных экспорто-ориентированными организациями Новосибирской области, составил в 2023 году порядка 10 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. В номенклатуре грузов — мясо птицы, свинина, рыба и рыбопродукция, мороженое, сыр, корма животного и растительного происхождения, пухо-перовое сырье, пищевое и инкубационное яйцо, композитная продукция.

В ведомстве рассказали, что в 2023 году из Новосибирской области вырос объем экспорта рыбы и рыбопродукции в Таджикистан и Узбекистан. Если в 2022 году он составлял 7 тыс. тонн, то в 2023 — 7,5 тыс. тонн. Увеличился экспорт пищевого яйца в Монголию (с 21 млн в 2022 году до 26,5 млн в 2023 году).

— С территории Новосибирской области стабильно экспортировалась птицеводческая продукция в Китай (1 269 т), а с августа 2023 года экспорт в Китай возобновлен и с территории Томской области, достигнув 364 тонн, — говорится в сообщении.

Значительно вырос объем экспорта из Новосибирской области пухо-перового сырья – с 45 т до 426 тонн. Основная доля экспорта приходится на партии пуха в Польшу (355 тонн). Кроме того, впервые из Новосибирской области 2,5 тонн пухо-перового сырья отгружено в Корею.

Что касается импорта, то на территорию Новосибирской области ввезено 1,3 тыс. т грузов. Это почти в 3 раза меньше, чем в 2022 году. Основная часть — 93% — приходится на кормовые добавки из Китая, Германии, Малайзии, Индонезии. Также ввезено 98 т мороженой рыбы из Узбекистана. Кроме того, в Новосибирскую область ввезено 1 млн 220 тыс. инкубационных яиц кур и уток из Франции и Узбекистана, а в Томскую область – 3 млн 285 тыс. инкубационных яиц из Турции.

Ранее редакция сообщала, что вывоз сельхозпродукции из Новосибирской области вырос за год почти на 400 тысяч тонн.