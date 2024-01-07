Подростки пропали в Новосибирске

В Новосибирске ищут 15-летнего Дмитрия Соболева и 13-летнего Дениса Соболева, которые ушли 6 января из дома в Заельцовском районе Новосибирска и не вернулись. Информацию об этом распространили волонтеры «Лизы Алерт».

Также ведутся поиски 14-летнего Шодмона Роибова. Он ушел из дома в Кировском районе. С 6 января 2024 года его местонахождение неизвестно.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об исчезновении или местонахождении подростков, просят обращаться по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700–54–52 или 112.