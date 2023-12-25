Вывоз сельхозпродукции из Новосибирской области вырос за год почти на 400 тысяч тонн

В 2023 году в регионе сохраняются хорошие темпы экспорта продукции АПК. Об этом министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщил на оперативном совещании в правительстве.

— С 1 января 2023 года за пределы региона вывезено 1,662 млн тонн сельхозпродукции на 598 млн долларов США. По объему экспорт вырос на 378 тысяч тонн к аналогичному периоду прошлого года. По сумме, из-за изменения конъюнктуры на мировых рынках, немного ниже — на 52 млн долларов, — констатировал министр.

При этом он подчеркнул, что на текущую дату показатель по экспорту, определенный на 2023 год, выполнен в регионе на 109%.

Напомним, по данным Минсельхоза Новосибирской области в этом году экспорт зерна за рубеж из региона вырос в два раза , по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, сразу несколько предприятий области заявили о планах по экспорту своей продукции за границу. Новосибирскхлебопродукт расширяет экспорт в Южную Корею и Вьетнам. Компания в 2023 году начала поставлять в эти страны сырье для комбикормов , а также рапсовое масло в Китай. Кудряшовский мясокомбинат планирует на треть увеличить мощности для обеспечения поставок в Китай. Под Новосибирском строится завод по производству льняного и рапсового масла. Ранее отмечалось, что продукция также будет направляться в КНР. Кроме того, инвестор в декабре анонсировал еще один проект по производству экспортной продукции.

В 2023 году Новосибирская область отправила на экспорт несколько тысяч тонн рыбной продукции. Основными импортерами являются Республики Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, предприниматели Новосибирска пробивают тропу в Африку.

Ранее редакция рассказывала о том, что из области вывозится половина молока, которое перерабатывается в других регионах и возвращается в Новосибирск в виде молока, масла, сметаны и т.д.