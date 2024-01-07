Врачи скорой могут оказывать помощь без согласия пациентов в Новосибирской области

Бригада скорой помощи теперь может помогать гражданам без их письменного согласия. В России вступили в силу поправки в закон об основах охраны здоровья граждан РФ, дополняющие перечень оснований для проведения медицинского вмешательства без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя.

Поправки действуют при некоторых условиях: если помощь оказывается вне медицинской организации, а пациент не способен выразить свою волю; если медицинское вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни человека и отсутствует официальный отказ гражданина (или его законного представителя) от медицинского вмешательства, оформленный в письменной форме.

Раньше решение о любом медицинском вмешательстве без согласия пациента должно было приниматься консилиумом врачей, который невозможно собрать вне клиники.

Ранее редакция сообщала, что Андрей Травников пообещал доплаты врачам скорой помощи с 1 января 2024 года.