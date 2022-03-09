Новосибирская область почувствует влияние санкций в конце марта-апреле

— Оценочно первые моменты, связанные с влиянием внешних решений на экономику внутри региона, поступление доходов в бюджет мы ожидаем в конце марта-апреле, — сообщил на оперативном заседании в правительстве региона министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

В частности, министр отметил, что по итогам минувшей недели в бюджет региона поступили 34 млрд рублей доходов. Динамика их поступления не меняется вне зависимости от того, какие меры экономического воздействия приняты в отношении страны в целом. Расходы бюджета финансируются стабильно и своевременно. На конец прошлой недели были профинансированы более 36 млрд рублей или 15% от годового плана. Наибольшую долю в ежемесячных расходах составляет зарплата бюджетникам и социальные выплаты — около 6 млрд рублей в месяц. Сегодня из областного бюджета, в том числе путем предоставления межбюджетных трансферов муниципальным образованиям, зарплату получают около 200 тысяч человек, меры соцподдержки — около 900 тысяч.

— Исходя из принятых на федеральном уровне решений, учитывая, что главной задачей субъектов РФ будет обеспечение социальной стабильности бюджетной сферы, региональные бюджеты будут поддержаны ресурсами за счет федеральных трансфертов, — подчеркивает Голубенко. — Ни одна из ранее принятых мер поддержки отраслей экономики, населения и бюджетных сфер не сворачивается, поэтому параметры федерального бюджета пересматривать не планируется. В текущей обстановке параметры областного бюджета по доходам и расходам мы также не планируем уточнять.

Он пояснил, что ведомство начало мониторинг оценки влияния санкций на внутренний рынок региона. Зафиксированы 27 организаций, которые так или иначе находятся под влиянием внешнеэкономических решений.

— Из этих организаций 14 — банки. В 8 из них у нас сконцентрированы основные выплаты жителям региона, поэтому мы ведем очень жесткий мониторинг. Ему можно доверять, — говорит министр. — Банковское сообщество сегодня информирует о том, что ограничения отразились только на валютных операциях и транзакциях и не касаются рублевой наличности, которая надежно защищена. Государством приняты все меры для защиты населения и экономики от рисков возникновения дефицита рублевой наличности. Все выплаты проводятся. Минфин области внимательно контролирует эту ситуацию и взаимодействует со всеми структурами.

Министр также рекомендовал жителям региона переходить на карты «МИР», чтобы нивелировать риски использования международных платежных систем и проамериканских сервисов бесконтактных платежей.

— Также следует принимать во внимание целесообразность интернет-покупок. Нужно внимательно смотреть, где работают эти интернет-магазины и каким платежным системам они отдают приоритет, — рассуждает Виталий Голубенко. — Что касается валютного рынка, то он сегодня представляет для граждан большой риск потерь при конвертации рублей в валюту или при оплате за рубежом. Этот рынок сегодня гиперспекулятивный, поэтому госбанки увеличили ставки по депозитам в рублях и приняли меры по ограничению операций с валютами. На сегодняшний день считаю целесообразным для граждан у которых есть сбережения, переоформить их на вклады по более высоким ставкам. А с точки зрения перспектив для получения дохода следует обратить внимание на рынок ценных бумаг российских компаний, торги которыми в скором времени должны возобновиться. Мы считаем, что будет правильно инвестировать в экономику своей страны через ценные бумаги российских компаний, чем в чужую экономику через покупку иностранной валюты.

Отвечая на вопрос губернатора, Виталий Голубенко еще раз подчеркнул, что область полностью обеспечена ресурсами для выполнения всех социальных обязательств, никаких рисков для исполнению бюджета по расходам нет, в том числе за счет наличия мобильных резервов (согласованных банками кредитных линий).

С этой недели на оперативном совещании правительства представители министерств Новосибирской области будут докладывать о влиянии санкций, объявленных против России, на экономику региона. Об этом на совещании 9 марта предупредил членов правительства губернатор Андрей Травников.