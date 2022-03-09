АО «РЭС» обеспечило надежное электроснабжение в течение праздничных дней

Но персонал акционерного общества «Региональные электрические сети» нес усиленное дежурство, чтобы обеспечить стабильную работу электросетей в регионе накануне и во время праздника.

В режиме повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства находились более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Была обеспечена готовность спецтехники для проведения возможных аварийно-восстановительных работ, проведена проверка исправности средств связи, каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением.

Для контроля ситуации и координации действий всех служб в праздничные дни было налажено взаимодействие между энергетиками и Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями.

В течение выходных и праздничных дней в электросетевом комплексе АО «РЭС» не было допущено серьезных технологических нарушений. А по всем локальным отключениям оперативно выезжали бригады вне зависимости от времени суток, погодных условий и места расположения объекта.

В итоге, благодаря слаженной работе и ответственному подходу персонала АО «РЭС» выходные дни, приуроченные к первому весеннему празднику, прошли без происшествий даже с учетом изменчивости погодных условий и высоких нагрузок на электросети, связанных с подготовкой к празднику.