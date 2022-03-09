Финская UPM приостанавливает закупку древесины в России

Финская лесопромышленная компания UPM приостановит покупку древесины в РФ и работу фанерного завода в Чудово в Новгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

— UPM на время приостановит закупку древесины в России и из России, а также работу Чудовского фанерного комбината UPM, — говорится в сообщении.

Ранее, 3 марта, UPM заявляла, что прекратит поставки в Россию. UPM продолжает выполнять свои обязательства перед сотрудниками в России, уточняет компания.