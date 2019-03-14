Новосибирская область подкорректирует проекты спортивных объектов

В Новосибирской области объявлены аукционы на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Региональный центр волейбола в г. Новосибирске» и по корректировке проектной, рабочей и сметной документации по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»).

Согласно документации к аукциону по «Региональному центру волейбола в г. Новосибирске», основным требованием к проектировщику является выполнение корректировки проектной документации в части изменения конструктивных решений фундаментов и трибун для зрителей, приведения документации к действующим нормам, и требованиям технологического задания на корректировку проектной документации от министерства физической культуры и спорта НСО.

Отмечается, что здание регионального центра волейбола предназначено для проведения соревнований и тренировочных занятий по волейболу, гандболу, баскетболу, теннису, мини-футболу, и оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению.

В техническом задании указано, что центр волейбола — трехэтажное здание с техническим этажом и техподпольем, спортивной ареной 48,3х26,6м, высотой 15м., с трибунами не менее 5000 мест, в том числе места для VIP-персон, членов делегаций и прессы.

Проектировщику необходимо предусмотреть автоматическую систему раздвижных трибун. Предусмотреть лифты, в том числе для перемещения МГН. Второй блок центра представляет собой двухэтажное здание со спортивной ареной 41,6х23,6м, высотой 12,5м., с трибунами не менее 576 мест.

Согласно документации, проектировщик должен внести изменения в проект для размещения на первом этаже ресторана и кафе для питания сотрудников и спортсменов. Кроме того, требуется внести изменения в проект второго этажа относительно конференц-зала и пресс-центра, помещения по оси III и между осями 13-18 перенести на 2-ой этаж и разместить между осями И-П и 1-4. Увеличить площади тренажерного зала до 200 кв.м. Также в одной из раздевалок необходимо заменить сауну на хамам.

Изменилось и количество справочных столов (1 стол). Также проектировщик должен предусмотреть возможность интерактивных справочных центров по периметру 2-ого этажа и возле входа 1 этажа.Срок завершения выполнения работ: в течение 2 месяцев со дня заключения контракта. Начальная (максимальная) цена контракта: 8,8 млн руб.

Второй аукцион на выполнение корректировки проектной и рабочей документации объявлен по физкультурно-оздоровительному комплексу со спортивными залами ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске. Согласно документации, в рамках корректировки проектировщику необходимо предусмотреть изменения таких разделах, как «Схема планировочной организации земельного участка» (необходимо определить оптимальную посадку спортивного комплекса, с учетом наличия существующих зданий, сооружений, проездов; выполнить перерасчёт числа парковочных мест; благоустройство территории, включая асфальтирование и озеленение, предусмотреть с учётом действующих нормативов), «Архитектурно-планировочные решения (определить оптимальные размеры и размещение пандуса центрального входа; в целях снижения травматизма от выступающих металлических колонн, а также защиты радиаторных групп и трубопроводов отопления в ходе проведения тренировочных занятий, предусмотреть конструкции из листового пиломатериала (ЛДСП, окрашенная фанера); произвести корректировку объёмно-планировочных решений в соответствии с действующими нормативными документами.

Кроме того, корректировке подлежат электроснабжение и электрооборудование объекта, сети связи, вентиляция, водоснабжение и другие разделы.Срок выполнения работ: в течение 4 месяцев со дня заключения контракта. Начальная (максимальная) цена контракта: 8,1 млн рублей.

Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.

Заявки от участников аукционов принимаются до 4 апреля 2019 года. Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок по аукционам: 9 апреля 2019 года. Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсах: 16 апреля 2019 года.

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