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ВТБ Факторинг стал лидером по объему финансирования компаний МСП

  • 14/03/2019, 13:19
Портфель ВТБ Факторинг увеличился на 60% и достиг 215 млрд рублей.

ВТБ Факторинг стал лидером по объему финансирования компаний МСПВ 2018 году ВТБ Факторинг предоставил малому и среднему бизнесу финансирование в размере 153 млрд рублей, что позволило компании стать лидером в работе с сегментом МСП по данным Ассоциации факторинговых компаний России (АФК).

Наибольший объем выплаченного финансирования компаниям МСП ВТБ Факторинг направил на оптовую и розничную торговлю (38%), производство (около 30%), а также сферу услуг (10%).

— Малый и средний бизнес является крайне значимым сегментом для экономики нашей страны. На сегодняшний день мы финансируем эту отрасль посредством сотрудничества с крупными компаниями, но в этом году планируем начать работать с ними напрямую. Кроме того, повышению доступности привлеченных средств для компаний МСП будет способствовать новый рынок коммерческого финансирования, в развитии которого мы активно участвуем, — отметил Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.

По итогам прошлого года портфель ВТБ Факторинг увеличился на 60% и достиг 215 млрд рублей. Объем предоставленного финансирования превысил 600 млрд рублей в адрес более чем тысячи компаний. ВТБ Факторинг сохранил абсолютное лидерство на рынке России, увеличив свою долю до 35%.

Фото: пресс-служба компании

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