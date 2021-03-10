Новосибирская область подтвердила кредитный рейтинг

9 марта 2021 года национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило Новосибирской области кредитные рейтинги на уровне «АА-» (RU) прогноз — «Стабильный», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В качестве ключевого фактора рейтинговой оценки обозначена диверсифицированная экономика Новосибирской области с высокоразвитыми транспортно-логистическим и научно-производственным сегментами, которые вносят значительный вклад в экономику региона.

— АКРА отмечает, что по итогам 2020 года исполнение бюджета Новосибирской области характеризуется высокой долей собственных доходов, обеспечивающих выполнение текущих обязательств, а также консервативной долговой политикой. Несмотря на всю сложность финансовой ситуации область сохранила безопасный уровень долговой нагрузки. Отмечена низкая доля расходов на обслуживание долга в совокупных расходах бюджета, в том числе благодаря привлечению бюджетных кредитов по низкой ставке из федерального бюджета, — говорится в сообщении пресс-службы.

Реализуемые приоритеты бюджетной и долговой политики в текущих социально-экономических условиях АКРА подтверждает «Стабильным» прогнозом, что с высокой долей вероятности предполагает неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.