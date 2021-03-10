В Новосибирской области появится карбоновый полигон

О запуске большого научно-образовательного пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным 9 марта.

Министр подчеркнул, что сегодня все страны стремятся к декарбонизации экономики (отказу от использования нефти и природного газа в качестве топлива) ради противодействия процессам глобального изменения климата. Для этого нужна точная система учета парниковых газов ― двуокиси углерода, метана, закиси азота. Министерство науки планирует разработать методики измерения потоков основных парниковых газов ― для этого и будут созданы «карбоновые полигоны»

По словам Фалькова, карбоновые полигоны ― специальные территории и местности. Первыми станут семь пилотных регионов, в число которых войдет и Новосибирская область. В списке также находятся Калининградская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская области, Чеченская Республика и Краснодарский край.

― Для нашей страны это вопрос в каком-то смысле даже национальной безопасности. Важно, чтобы была собственная недискриминационная система измерения баланса парниковых газов, ― сообщил президенту Фальков.

В проекте будут задействованы как ресурсы министерства (академические институты и университеты), так и средства частных инвесторов:

― У нас ряд компаний (ПАО «Газпром нефть», ПАО «СИБУР», группа «Синар» и другие) уже откликнулись, они готовы вложиться в эти полигоны, ― заверил Валерий Фальков.

Популярность экологических проектов у молодежи сделает карбоновые полигоны привлекательными для молодых ученых. Причем Фальков надеется привлечь не только специалистов точных и естественных наук, но и юристов, правоведов и экономистов.

― При каждом таком полигоне еще будет карбоновая ферма, ― продолжил Валерий Фальков, ― Выращивание лесов, чтобы поглощать парниковые газы. Эксперты говорят, что к 2030 году появится целая индустрия и очень много рабочих мест.

Владимир Путин отметил, что увлечение декарбонизацией может нести в себе определенную опасность ― в качестве примера он привел европейские страны и юг Соединенных Штатов: