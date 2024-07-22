В МКУ «Ритуальные услуги» сменился руководитель

В Новосибирске назначен новый начальник в МКУ «Ритуальные услуги». На сайте указано, что им стал Михаил Никифоров.

Стоит отметить, что ранее организацию возглавлял Борис Журавлев. Он занял этот пост в ноябре 2021 года.

С 2016 по 2017 год Михаил Никифоров был учредителем и генеральным директором ООО «ГТМ». Компания занималась установкой и проверкой пожарной сигнализации на различных предприятиях.

МКУ «Ритуальные услуги» основано в 2006 году. Осуществляет управление и контроль над деятельностью общественных кладбищ города. В состав входят семь кладбищ.

Учреждение обеспечивает работу кладбищ, распределяет участки для захоронений, ведёт учёт и регистрацию захоронений.

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