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Успейте открыть расчетный счет в Банке Акцепт бесплатно!

  • 28/06/2021, 11:10
Только до 30.06.2021 г. откройте расчетный счет в Банке Акцепт – бесплатно.

Условия акции «Добро пожаловать»:

  • Новости компанийбесплатное открытие расчетного счета в рублях или иностранной валюте;
  • бесплатное оформление пакета документов при открытии счета юридическим лицам и ИП;
  • бесплатное ведение открытого расчетного счета с использованием системы «Интернет-Банк» в месяц открытия;
  • бесплатное ведение открытого расчетного счета с использованием системы «Интернет-Банк» в первые 2 месяца, следующие за месяцем открытия при наличии неснижаемого остатка на счете в размере 100 000 руб.

Просто оставьте онлайн-заявку на открытие счета и получите одобрение в течение часа! После чего вас пригласят в офис для подписания договора.

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Новости компанийАкционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2«б»
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
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Фото: freepik.com

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Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы РКО деньги банки Банк Акцепт


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