Успейте открыть расчетный счет в Банке Акцепт бесплатно!

Условия акции «Добро пожаловать»:

бесплатное открытие расчетного счета в рублях или иностранной валюте;

бесплатное открытие расчетного счета в рублях или иностранной валюте; бесплатное оформление пакета документов при открытии счета юридическим лицам и ИП;

бесплатное ведение открытого расчетного счета с использованием системы «Интернет-Банк» в месяц открытия;

бесплатное ведение открытого расчетного счета с использованием системы «Интернет-Банк» в первые 2 месяца, следующие за месяцем открытия при наличии неснижаемого остатка на счете в размере 100 000 руб.

Просто оставьте онлайн-заявку на открытие счета и получите одобрение в течение часа! После чего вас пригласят в офис для подписания договора.

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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