Юбилейный концерт Карена Мовсесяна в Новосибирске

Карен Мовсесян — один из самых известных и уважаемых музыкантов Новосибирска.

На счету оперного и эстрадного баритона более ста концертов и различных проектов на сценах Сибири, России и мира.

Солист НОВАТа является почетным работником культуры Новосибирской области, обладателем театральной премии «ПАРАДИЗ». Имеет массу наград и знаков отличия, в том числе, благодарность президента РФ.

В программе к своему 45 -летию Карен Мовсесян, как всегда, подготовил массу неожиданных сюрпризов и сюжетных поворотов действия и сценария концерта! Артист продолжит удивлять.

Прозвучит мировая премьера песни Олега Иванова «Россия благослови» (она написана выдающимся автором специально для исполнения К .Мовсесяном)

3 апреля в 19:00 в ДКЖ

Возраст: 6+