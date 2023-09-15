Новосибирская область получит 370 млн на модульные отели

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, приняла решение о выделении региону 370 млн рублей на реализацию в Новосибирской области инвестпроектов в сфере туризма. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

— Принято решение о выделении 207,3 млн рублей в 2023 году и 166,6 млн рублей в 2024 году на государственную поддержку 8 инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, — рассказал Александр Жуков.

Напомним, Новосибирская область вошла в число 13 регионов, которым правительство России выделит дополнительное финансирование по программе строительства модульных отелей по проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На эти цели на 2023 год из резервного фонда правительства будет выделено 5 млрд рублей. Такая же сумма будет направлена на следующий год из зарезервированных средств министерства финансов страны.

В августе Управление Росреестра по Новосибирской области сообщило земельных участках, предназначенных для туризма. На территории региона было выявлено 11 таких территорий общей площадью 290 га.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день таких объектов выявлено 9: кластер «Обские парки» на реке Обь, озера Карачи, Горькое, Островное, Чаны, Сартлан, Абрашинский карьер, Бердские скалы и Караканский бор.

В региональном Минэкономразвития прогнозируют рост туристического потока в 2023 году с 1,05 до 1,2-1,3 млн человек, или на 12-19%. По итогам 2022 года турпоток в регионе составил 1,05 млн человек, остановившихся в коллективных средства размещения.

Ранее редакция сообщала, что в Бердске построят курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский» за 5 млрд рублей.