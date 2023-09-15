Сборная России по хоккею может провести матч в новом ЛДС Новосибирска

Сборную России хотят пригласить провести матчи на новой «Сибирь-Арене». Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на генерального директора «Сибири» Кирилл Фастовский.

— Есть планы [провести Матч звезд в будущем]. На лето уже есть планы по поводу сборной, — отметил Фастовский.

Ранее редакция сообщала о том, что 13 сентября 2023 года ХК «Сибири» встретились в домашнем матче с ХК «Амур» из Хабаровска. Матч закончился со счетом 1:2.

Напомним, общая площадь шестиэтажного комплекса новой ледовой арены в Новосибирске составляет 71,2 тысячи квадратных метров. Дворец спорта включает основную и тренировочную арены. ЛДС вмещает 10587 зрителей. После открытия арена станет домашней для местного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь». За 4 часа ледовая арена может быть трансформирована под проведение крупных концертов и праздничных программ.

Строительство ледовой арены началось в 2019 году. Изначально стоимость работ оценивалась в 10,5 млрд руб., но затем выросла до 13 млрд руб. Сдать объект планировали осенью прошлого года, но сроки переносили.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» показали новую форму для матча на ледовой арене.