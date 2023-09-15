В Новосибирском роддоме новорожденному малышу сломали ногу

Сибирячка судится с роддомом, уверяя, что во время родов врачи сломали ее ребенку ногу. Кроме того, молодая мама утверждает, что медики также пережали нерв в руке младенца настолько, что мальчик не может ею двигать. Свою историю Кристина* рассказала КП-Новосибирск.

По ее словам, Илья* — первый и желанный ребенок. Беременность протекала без осложнений, никаких патологий у ребенка выявлено не было и роды начались в срок.

— Врач выговаривала мне за то, что я не знала, как тужиться. Мол, «зачем рожаешь, если не умеешь». И хотя малыш располагался правильно, он не мог пройти через родовые пути. Врач начала на меня орать: «Если ребенок родится мертвым, ты будешь виновата». А потом вместе с медсестрами стала давить мне на живот и вытаскивать ребенка руками. И в какой-то момент с психу так дернула, что я услышала, как мой ребенок упал на железный поднос, который стоял внизу, — поделилась Кристина.

А потом началось то, чего не пожелаешь матери. Сначала ей сообщили, что у ребенка подозревают перелом ключицы. Потом, что его надо перевести в другую больницу в реанимацию.

— И только во второй клинике врач объяснил, что у моего сына сломана тазобедренная кость. Я считаю, что это произошло из-за того падения на железный поднос. А еще у Ильи парез Дюшена Эрба: врачи повредили плечевое сплетение, и мой ребенок до сих пор не может шевелить ручкой, — добавила молодая мама.

Теперь мальчику предстоит длительная тяжелая реабилитация. Родители, в свою очередь, винят в случившемся врачей.

Юрист Ирина Ерина, защищающая семью мальчика, сообщила, что семья подала гражданский иск в суд с требованием провести судебно-медицинскую экспертизу и компенсации морального вреда родителям и ребенку.