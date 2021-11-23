Новосибирская область получит 53 млн рублей на доплату неработающим пенсионерам

Распоряжение о выделении субсидий из федерального бюджета для соцдоплдат неработающим пенсионерам в декабре 2021 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает VN.ru Выплаты затронут 548 тысяч человек из 15 регионов страны. Размер субсидии для Новосибирской области составит 53,3 млн рублей.

Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Среди таких регионов – Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Получатели пенсий получат деньги до конца 2021 года. Больше всего средств получат на соцвыплаты Приморский край (275 млн рублей), Забайкальский край (206 млн рублей) и республика Бурятия (150 млн рублей).

Напомним, социальные доплаты к пенсии получают неработающие пенсионеры, у которых размер пенсии ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.