В городе планируют «закрыть» треть проблемных объектов с дольщиками

Из 63 проблемных объектов долевого строительства на территории Новосибирска почти треть (20 домов) может быть доведена до ума до конца текущего года. Об этом во время оперативного совещания у главы города сообщил в своем докладе вице-мэр Алексей Кондратьев.
— На сегодня введены в эксплуатацию 9 объектов: Хилокская, 1Б, Тульская, 80, 82, Д.Ковальчук, 238, Декабристов, 10, Кавалерийская, 3/1, Русская, 38/2, Коммуностроевская, 161, Чукотская, 1, — сообщает вице-мэр. — Из объектов, которые находятся на особом внимании, и мы рассматриваем ввод в эксплуатацию в этом году — 6. Еще 4 — в высокой степени готовности: Родниковая, 24, Богаткова, 201, Есенина, 65 и Зорге, 279. Еще 2 будут введены в ближайшее время. Механизмы для достройки объектов — предоставление участков по масштабным инвестиционным проектам, в рамках которых на 2021 год привлечены 600 млн рублей для достройки и субсидирования ЖСК на подключение объектов к сетям (50 млн рублей).
Также по еще 4 домам (ЖСК на Печатников, Большая, 600/15, 600/13 и Приморская, 28), получающим финансирование фонда по работе с обманутыми дольщиками, может быть полностью закрыто возмещение гражданам расходов.
— Эти объекты и земля останутся в распоряжении фонда, — говорит Кондратьев. — Мы будем фиксировать, что проблемы по этим домам решены. Еще месяц есть. По около 80-85% ДДУ уже возмещены затраты гражданам.
По информации мэрии Новосибирска, за 9 месяцев 2021 года в городе заключены 22,8 тысячи договоров долевого участия (+30% к 2020 году). Средняя цена — 70 тысяч за кв. м (+10 тысяч руб./кв. м), в центральной части города — более 100 тысяч за кв. м.
Стоит напомнить, что, по информации, озвученной в октябре правительством Новосибирской области, готовятся к реализации еще 6 инвестиционных проектов по достройке 7 проблемных объектов: дом №16 в микрорайоне «Закаменский», долгострои по ул. Связистов, 13/1, Галущака, 15, Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, Есенина, 65 и других. Кроме того, по условиям этих 6 МИПов обманутым дольщикам будут переданы более 7 тысяч кв. м жилых помещений. Всего на территории Новосибирской области действуют 25 подобных проектов. По мере их реализации, как сообщают в региональном правительстве, инициаторами МИП будут переданы более 23 тысяч кв. м жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Также, благодаря МИПам, ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,3 млрд рублей. Более 20 долгостроев региона планируется достраивать именно благодаря МИПам.
Фото с сайта Минстроя Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать