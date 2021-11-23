В городе планируют «закрыть» треть проблемных объектов с дольщиками

Из 63 проблемных объектов долевого строительства на территории Новосибирска почти треть (20 домов) может быть доведена до ума до конца текущего года. Об этом во время оперативного совещания у главы города сообщил в своем докладе вице-мэр Алексей Кондратьев.

— На сегодня введены в эксплуатацию 9 объектов: Хилокская, 1Б, Тульская, 80, 82, Д.Ковальчук, 238, Декабристов, 10, Кавалерийская, 3/1, Русская, 38/2, Коммуностроевская, 161, Чукотская, 1, — сообщает вице-мэр. — Из объектов, которые находятся на особом внимании, и мы рассматриваем ввод в эксплуатацию в этом году — 6. Еще 4 — в высокой степени готовности: Родниковая, 24, Богаткова, 201, Есенина, 65 и Зорге, 279. Еще 2 будут введены в ближайшее время. Механизмы для достройки объектов — предоставление участков по масштабным инвестиционным проектам, в рамках которых на 2021 год привлечены 600 млн рублей для достройки и субсидирования ЖСК на подключение объектов к сетям (50 млн рублей).

Также по еще 4 домам (ЖСК на Печатников, Большая, 600/15, 600/13 и Приморская, 28), получающим финансирование фонда по работе с обманутыми дольщиками, может быть полностью закрыто возмещение гражданам расходов.

— Эти объекты и земля останутся в распоряжении фонда, — говорит Кондратьев. — Мы будем фиксировать, что проблемы по этим домам решены. Еще месяц есть. По около 80-85% ДДУ уже возмещены затраты гражданам.

По информации мэрии Новосибирска, за 9 месяцев 2021 года в городе заключены 22,8 тысячи договоров долевого участия (+30% к 2020 году). Средняя цена — 70 тысяч за кв. м (+10 тысяч руб./кв. м), в центральной части города — более 100 тысяч за кв. м.

Стоит напомнить, что, по информации, озвученной в октябре правительством Новосибирской области, готовятся к реализации еще 6 инвестиционных проектов по достройке 7 проблемных объектов: дом №16 в микрорайоне «Закаменский», долгострои по ул. Связистов, 13/1, Галущака, 15, Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, Есенина, 65 и других. Кроме того, по условиям этих 6 МИПов обманутым дольщикам будут переданы более 7 тысяч кв. м жилых помещений. Всего на территории Новосибирской области действуют 25 подобных проектов. По мере их реализации, как сообщают в региональном правительстве, инициаторами МИП будут переданы более 23 тысяч кв. м жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Также, благодаря МИПам, ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,3 млрд рублей. Более 20 долгостроев региона планируется достраивать именно благодаря МИПам.