В Татарске возбудили уголовное дело по факту отравления местных жителей продуктами из кафе

— Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области по результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту отравления жителей города Татарска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в понедельник, 22 ноября, в средствах массовой информации была распространена информация о массовом обращении жителей города Татарска в медицинское учреждение с признаками отравления в результате употребления продукции магазина-кафе «Суши Хаус».

— С 20 по 21 ноября не менее 30 местных жителей после употребления продуктов питания, приобретенных ими в указанном кафе обратились в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз: «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит, — прокомментировали в региональном СКР.

В настоящее время по уголовному делу следователем проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления.