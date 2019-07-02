Новосибирская область получит более 47 млн рублей на создание новых мест в детсадах

Межбюджетный трансферт бюджету Новосибирской области в размере 47,2 млн рублей на создание дополнительных мест для детей в организациях дошкольного образования утвержден Правительством РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно документу, Минпросвещению России будут выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов. Речь идет о софинансировании расходов, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации госпрограммы РФ «Развитие образования».

В министерстве образования Новосибирской области сообщили, что в соответствии с данным распоряжением Новосибирской области возвращен остаток неиспользованных в 2018 году средств федерального бюджета в объеме 47,2 млн рублей на выкуп детского сада на 120 мест в с. Маршанское Каргатского района. Софинансирование в объеме 13,3 млн рублей предусмотрено в бюджете Новосибирской области на 2019 год.

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