Сибирские ученые разработают новые методы оценки экологического риска

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН и «Новосибирского НИИ гигиены» Роспотребнадзора будут вместе работать над новыми методами оценки экологических рисков и их последствий для здоровья человека и окружающей среды, что позволит совершенствовать законодательные нормы в области экологии, сообщили в пресс-службе ИНГГ СО РАН.

По словам заведующей Центра экономики недропользования нефти и газа ИНГГ СО РАН, доктора экономических наук Ирины Филимоновой, практическим результатом совместной работы станут новые законодательные нормы по оценке экологического риска для здоровья населения и окружающей среды.

— Коллег из НИИ гигиены заинтересовали наши методы экономической оценки экологического ущерба, — говорит Ирина Филимонова. — В основном, мы занимаемся эколого-экономической оценкой ущерба, который может быть нанесен окружающей среде – атмосфере, почве, воде. Однако наши методы универсальны, и их можно использовать для моделирования риска для здоровья человека.

Как утверждают эксперты, подобная работа сейчас проводится в ведущих странах мира.

— Многие государства, включая Россию, уже взяли курс на экологизацию и проводят политику на улучшение экологической обстановки, — отмечает Ирина Филимонова. — С этой же целью Россия в 2015 году подписала Парижское соглашение по борьбе с глобальным изменением климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере.

Специалисты ИНГГ СО РАН подчеркивают, что ведущие страны уже реализуют свои собственные стратегии экологизации. Например, в США взят ориентир на замещение угля, выделяющего наибольшее количество вредных веществ, газом. Страны Европы и Китай активно используют возобновляемые источники энергии, причем КНР даже опережает Евросоюз по темпам потребления энергии от ветровых и солнечных электростанций, а также активно развивает атомную энергетику.

Ученые уверены, что выработка новых законодательных норм позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в России и будет поспособствовать реализации нашей собственной стратегии экологизации.

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