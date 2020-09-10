В полдпредстве обсудили социально-экономическое развитие регионов Сибири

Сегодня под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития субъектов Федерации округа, сообщили в Сибирском ОИЦ. Были рассмотрены ход выполнения показателей по строительству жилья национального проекта «Жилья и городская среда», динамика реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», восстановление прав граждан – участников долевого строительства.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что такого рода совещания проводятся для того, чтобы лучше узнать, как на федеральном уровне можно помочь регионам в достижении целей нацпроектов.

— Совсем недавно состоялось совещание у президента России, на котором рассмотрели вопросы строительства, включая нормативное регулирование и исполнение показателей по вводу жилья, расселению аварийного жилищного фонда, дорожному строительству. На совещании представили главе государства «светофоры» по реализации регионами национальных проектов. В «светофорах» регионы ранжированы по результатам достижения показателей. Могу сказать, что в СФО хорошие показатели по вводу жилья – нет ни одного региона в красной зоне, 7 регионов опережают среднероссийские значения и находятся в зеленой зоне. 3 региона находятся в желтой зоне. По дорожному строительству 6 регионов идут выше среднего показателя по освоению по России, за что отдельная благодарность их руководителям, — отметил заместитель председателя Правительства России.

Как отметил Сергей Меняйло, эпидемиологическая ситуация этого года отразилась на строительной сфере сибирских регионов. В то же время принятые Правительством России меры по снижению ипотечных ставок, финансовой поддержке семей с детьми, субсидировании ставок по кредитам застройщиков дали положительный эффект. По состоянию на начало сентября по льготной ставке 6,5% в регионах СФО выдано 15 тысяч кредитов на 33 миллиарда рублей. За восемь месяцев 2020 года в регионах Сибири введено 3,4 миллиона квадратных метров жилья, это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако цифра составляет 40% от целевых показателей федерального проекта «Жильё».

— Регионам необходимо ускорить процедуры предоставления земель, оформления разрешений, подключения к сетям, — акцентировал внимание полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Актуальной для субъектов Федерации округа остаётся проблема обманутых дольщиков. С начала года в регионах восстановлены жилищные права 1120 человек, которые вкладывали свои средства в строительство 8 домов. В категории «проблемных» остаются 294 дома, не восстановлены права 17 тысяч граждан.

— Региональным органам власти с учётом ситуации на строительном рынке следует пересмотреть источники финансирования, уточнить сроки и механизмы завершения строительных работ по каждому объекту, — убеждён Сергей Меняйло. — Также важно активнее взаимодействовать с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства.

В рамках федерального проекта по переселению граждан из аварийного жилья в регионах Сибири расселено более 212 тысяч квадратных метров такого жилья, 12 тысяч граждан улучшили свои жилищные условия. К настоящему моменту целевые показатели выполнены в Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях.

— Учитывая большие объёмы аварийного жилищного фонда в округе, считаю, что нашим регионам совместно с Минстроем России необходимо рассмотреть возможность увеличения объёмов его расселения, — сказал Сергей Меняйло.

По его словам, особое внимание нужно уделять качеству жилья, которое предоставляется гражданам.

Согласно планам реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году в субъектах Федерации округа работы запланированы на 1,8 тысячи километров автодорог и улично-дорожной сети. На данный момент более 80% работ выполнено в Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях. В среднем по стране показатель составляет 73,54%. Отставания зафиксированы в республиках Хакасия и Тыва.

Обсуждение прошло при участии глав субъектов Федерации округа, заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никиты Стасишина, заместителя Министра транспорта РФ – руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка, генерального директора ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» Константина Тимофеева.

Фото: Сибирский ОИЦ