Федеральный грант на четвертый мост в 2021 году может вырасти до 13 млрд рублей

Здравоохранение и крупные строительные проекты Новосибирской области ждут пополнения в части федерального финансирования. Об этом руководители комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности сообщили в рамках пресс-конференции в ТАСС. В частности, по словам председателя комитета Федора Николаева, несмотря на то, что в целом федеральное финансирование будущего года, по сравнению с текущим, сейчас находится «в отрицательном тренде», 5 млрд получит здравоохранение региона.

— В феврале мы можем дополнительно по здравоохранению (это уже четко просматривается) получить 5 млрд рублей, — говорит Николаев. — Более того, у нас сегодня сняты некие ранее четко обрисованные ограничения изменений в бюджет. Мы сегодня можем по статье «здравоохранение» из средств резервного фонда увеличить расходы на приобретение СИЗов, лекарств, всего, что связано с насущными вопросами здравоохранения, с проблемой пандемии. Здесь четкие заверения от правительства и депутатов, что средств хватает. А при необходимости будут дополнительные.

Другое направление региональной экономики, которое федеральный центр готов дополнительно профинансировать, касается строительства капитальных объектов — ледовой арены и четвертого моста через Обь.

— На четвертый мост запланировано средств регионального бюджета чуть больше 1,3 млрд рублей, — сообщает председатель комитета. — Это связано с выполнением обязательств области по выкупу земель. Плюс средства федерального гранта на сегодня оцениваются в 6 млрд. Но возможно увеличение. Идут разговоры о том, чтобы ввести объект на год раньше, и, соответственно возможно увеличение до 13 млрд. Надеемся, что эти средства придут. Порядка 2 млрд рублей пойдут на подготовку строительства ледовой арены.

— Это стимуляция администраторов бюджетного процесса к четкому его выполнению, — говорит зампредседателя комитета Валентин Сичкарев. — Если вы, дорогие друзья, не справляетесь, мы у вас денежку заберем. Если мы вам даем софинансирование, а вы не смогли эти деньги истратить, то возвращайте их назад. Мы найдем те регионы, которые успевают. Но мы, Новосибирская область, все деньги истратили. Более того, последней корректировкой 2020 года получили 10 млрд из федерального бюджета, где были в том числе дополнительные средства, которые область получила по результатам нераспределения денег по субъектам. То есть мы получаем средства потому, что другие регионы не справляются. Пусть не справляются и дальше.

Кроме того, как сообщают в заксобрании, область может получить федеральные средства и за счет перераспределения резервного фонда, так как ряд регионов РФ в 2020 году не выполнили свои финансовые обязательства.

По информации заксобрания Новосибирской области, по результатам голосования во втором чтении доходы областного бюджета на 2022 год прогнозируются в размере 175,9 млрд, на 2023 год — 183,3 млрд рублей. Расходы — 179,8 млрд, на 2023 год — 186,7 млрд рублей. Дефицит на 2022 год — 3,9 млрд, на 2023 год — 3,4 млрд рублей.

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