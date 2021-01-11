Мэр Новосибирска: Основное количество жалоб на вывоз ТКО пришлось на 2 января

— За 10 праздничных дней нам поступили 45 жалоб на вывоз ТКО. Основное количество пришлось на 2 января. Это объяснимо, так как произошла смена оператора, и период, когда одна компания уходит, а другая заходит — достаточно сложный. Но были приняты соответствующие меры, проводились объезды территорий и с 3-4 января количество звонков с жалобами на вывоз ТКО уменьшилось. Переходный период мы прошли мягче, чем в прошлом году. Системного сбоя не произошло, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным пресс-службы мэрии, за новогодние праздники МУП «Спецавтохозяйство» вывезло из Новосибирска 15 тысяч тонн мусора. В конце 2020 года предприятие заключило трехлетний договор на транспортирование твердых коммунальных отходов с регоператором ООО «Экология-Новосибирск» стоимостью 1,5 млрд рублей. МУП «САХ» осуществляет вывоз ТКО с территорий Первомайского, Советского и Кировского районов города Новосибирска, а также Новосибирского района Новосибирской области. За год с этой территории перевозчик обязан вывозить 1,9 млн кубометров отходов.

По данным ООО «Экология-Новосибирск», только за 1-4 января в диспетчерскую службу регоператора по Новосибирску поступили 405 обращений.

— В этом году количество сообщений от новосибирцев о нарушении графика транспортирования отходов или переполнении контейнеров значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, — цитировала пресс-служба компании генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларису Анисимову. — В период с 1 по 4 января 2020 года были зафиксированы 1039 обращений.

Всего 8 обращений за 1-4 января 2020 года поступили регоператору от жителей Калининского района, по 11 — из Заельцовского и Октябрьского районов, 12 сообщений — от потребителей Ленинского района. Для сравнения: в прошлом году за указанный период в Ленинском районе были зафиксированы 346 заявок о переполнении контейнеров, уточняли в «Экологии-Новосибирск». Что касается замены операторов по транспортированию отходов, то в 2021 году она произошла в Кировском и Железнодорожном районах Новосибирска.

Как уточнили Infopro54 в пресс-службе «Экологии-Новосибирск», за 10 дней января диспетчерам поступили 813 заявок, годом ранее — 2405. В этом году по количеству жалоб лидируют Кировский (229), Железнодорожный (134) и Советский (124) районы. В январе прошлого года на первом месте был Ленинский район (891 жалоба). На втором месте — Заельцовский (540), на третьем — Железнодорожный (316).

Напомним, проблемы с вывозом мусора с территории города в Новосибирске возникали в январе 2019 года, когда новая система утилизации ТКО только была запущена. Ситуация повторилась в начале января 2020 года — тогда с рынка ушли несколько местных перевозчиков, а новые встраивались в систему.

Фото из группы МУП «Спецавтохозяйство» Вконтакте