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Новосибирская область попала в топ-30 крупных рынков новых машин

Однако большинство участников рейтинга показывают падение продаж.
  • 29/08/2019, 15:41
Автор: Михаил Фишер
Новосибирская область попала в топ-30 крупных рынков новых машин

Новосибирская область вошла в федеральный топ-30 крупнейших региональных рынков новых легковых автомобилей по данным аналитического агентства «Автостат» за январь – июль 2019 года. Регион занял 23 место с ростом рынка на 6%, уступив Кемеровской области и Красноярскому краю. Но из ближайших соседних областей в общероссийский рейтинг не вошли Омская, Томская области, а также Алтайский край и Республика Алтай.

Самый крупный региональный рынок в России — Москва, здесь за период январь – июль 2019 года жители купили 123 тыс. новых машин, что, правда, на 5,2% меньше, чем в январе – июле 2018 года. Зато рынок Подмосковья за этот период вырос на 8,4% — до 78,1 тыс. экземпляров.

Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 57,1 тыс. автомобилей (-5%). По данным «Автостат», на долю этих регионов приходится почти 30% всего российского рынка новых легковых машин.

— Среди нестоличных субъектов России лидирует Татарстан (37,1 тыс. шт.; -2,9%), занявший четвертое место в рейтинге. Далее следуют Краснодарский край (32,7 тыс. шт.; +2,6%) и Башкортостан (30,1 тыс. шт.; -4,8%). Кроме них, в топ-10 также попадают Самарская (28,4 тыс. шт.; -4,2%), Свердловская (27,3 тыс. шт.; -3,2%), Челябинская (22,5 тыс. шт.; -3,9%) и Ростовская (21,2 тыс. шт.; -5,7%) области, — сообщают аналитики «Автостат».

Большинство регионов, входящих в топ-30, показывают падение рынка. Самое сильное падение зафиксировано в Ставропольском крае (-7,4%) и Нижегородской области (-7,1%). Набольший рост рынка новых автомобилей отмечен в Красноярском крае — плюс 16,5%. На втором месте по динамике — соседняя Кемеровская область (+10,9%).

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