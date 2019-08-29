Сибирский форум по недвижимости в Новосибирске пройдет 11 и 12 сентября

Сибирский форум по недвижимости — это масштабное отраслевое мероприятие для экспертов рынка недвижимости и всего Сибирского федерального округа. Участников ждут 2 дня обучения и 5 площадок с выступлениями спикеров, где обсудят самые актуальные темы: продажи, маркетинг, управление, HR.
2 дня нетворкинга и полезного обучения — на Сибирский форум по недвижимости соберутся около 350 экспертов из Новосибирска и соседних регионов: риелторы, руководители АН, застройщики, маркетологи, аналитики, HR-специалисты.
Для застройщиков региона будет работать отдельная закрытая секция, где российские признанные эксперты расскажут об управлении в девелопменте, маркетинговых технологиях и технологиях продаж.
По мнению экспертов, такое событие обязательно к посещению не только для учебы, но и для нетворкинга и возможности обсудить с коллегами насущные вопросы.
Причины посетить Сибирский форум по недвижимости:
Среди обсуждаемых тем:
Спикеры мероприятия:
Алексей Парфун, директор АКАР Урал,
Сергей Смирнов, эксперт-практик рынка недвижимости,
Яна Лурье, преподаватель и бизнес-тренер,
Алексей Гусев, бизнес-тренер, консультант по недвижимости
и многие другие
Программа и билеты на сайте http://probm.ru/sibforum
Возраст 18+. Фото предоставлено организаторами
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