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Сибирский форум по недвижимости в Новосибирске пройдет 11 и 12 сентября

  • 29/08/2019, 13:25
На него соберутся около 350 экспертов из Новосибирска и соседних регионов.

Сибирский форум по недвижимости в Новосибирске пройдет 11 и 12 сентябряСибирский форум по недвижимости — это масштабное отраслевое мероприятие для экспертов рынка недвижимости и всего Сибирского федерального округа. Участников ждут 2 дня обучения и 5 площадок с выступлениями спикеров, где обсудят самые актуальные темы: продажи, маркетинг, управление, HR.

2 дня нетворкинга и полезного обучения — на Сибирский форум по недвижимости соберутся около 350 экспертов из Новосибирска и соседних регионов: риелторы, руководители АН, застройщики, маркетологи, аналитики, HR-специалисты.

Для застройщиков региона будет работать отдельная закрытая секция, где российские признанные эксперты расскажут об управлении в девелопменте, маркетинговых технологиях и технологиях продаж.

По мнению экспертов, такое событие обязательно к посещению не только для учебы, но и для нетворкинга и возможности обсудить с коллегами насущные вопросы.

Причины посетить Сибирский форум по недвижимости:

  • Получите более 100 инструментов для эффективной работы на рынке недвижимости.
  • Послушаете и пообщаетесь с топовыми спикерами России.
  • Дополнительные бонусы и подарки от партнеров для эффективной работы.
  • 5 секций по разным темам для максимально точного и глубокого погружения в свое направление работы.

Среди обсуждаемых тем:

  • Как в одном сервисе получить 10 нужных инструментов для работы с клиентом.
  • Скинь балласт: управленческий микс в сетевом агентстве недвижимости.
  • Мое кладбище лидов: как превратить «мертвые» контакты в сделки.
  • Смена поколений X, Y, Z: как в них разобраться и как ими управлять.
  • Реклама-2020: куда движется современный маркетинг.

Спикеры мероприятия:

Алексей Парфун, директор АКАР Урал,

Сергей Смирнов, эксперт-практик рынка недвижимости,

Яна Лурье, преподаватель и бизнес-тренер,

Алексей Гусев, бизнес-тренер, консультант по недвижимости

и многие другие

Программа и билеты на сайте http://probm.ru/sibforum

Рекламный материал Возраст 18+. Фото предоставлено организаторами

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