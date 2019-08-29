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«Обувь России» выпустила новую осенне-зимнюю коллекцию S-TEP

Она выполнена в стиле «минимализм».
  • 29/08/2019, 16:10
«Обувь России» выпустила новую осенне-зимнюю коллекцию S-TEP

Группа компаний «Обувь России» разработала новую коллекцию обуви S-TEP «Осень-зима 2019/20», которая включает 59 моделей, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что большая часть ассортимента уже изготовлена на собственной фабрике группы, которая расположена в городе Бердске Новосибирской области. Новая коллекция отличается тем, что обувь стиля casual дополнена классическими моделями. Уже в начале сентября демисезонная и зимняя обувь S-TEP поступит в магазины Westfalika, Rossita и «Пешеход», которые входят в ГК «Обувь России».

— Главным направлением при разработке новой коллекции стал стиль «минимализм», который отличает простота форм, натуральные материалы высокого качества, монохромная палитра приглушенных тонов, — комментирует Татьяна Карпицкая, руководитель дизайн-центра бренда S-TEP. — Наша главная задача в новом сезоне — разнообразить ассортиментную линейку, предложив покупателю, кроме моделей в стиле casual, sport и outdoor, более классические варианты.

В компании рассказали, что коллекция «Осень-зима 2019/20» совместила собственный стиль бренда S-TEP и модные тенденции. Комфорт и простота форм, присущие моделям S-TEP, удачно сочетаются с актуальным течением «минимализм». Этот стиль прослеживается во всех моделях из новой коллекции. Он отражается в цветовой гамме, которая преимущественно черных тонов, неброском декоре в виде вставок из замков и резинок на женских полусапожках, лаконичных цветовых акцентов в зоне шнуровки и язычка на мужских зимних моделях. Все представленные модели на плоском ходу. При изготовлении обуви были использованы новые современные материалы верха: жированный нубук, мягкая кожа наппа и гидрофобный велюр. Основной материал подошвы — полиуретан (ПУ).

Бренд S-TEP представлен на рынке с 2000 года, принадлежит «Обуви России» с ноября 2015 года, когда компания приобрела одноименную фабрику в городе Бердске Новосибирской области. S-TEP — это женская и мужская обувь стиля casual, изготавливается из натуральных материалов. При производстве используется современная литьевая технология, позволяющая изготавливать прочную, легкую и удобную обувь для повседневной носки и активного отдыха. Подошва производится из морозостойкого полиуретана, разработанного с учетом сибирских зим. Компания реализует обувь S-TEP как через канал оптовых продаж, так и через собственную розницу.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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