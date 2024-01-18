Новосибирская область представила ИТ-проекты на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

В рамках Дней российской экономики, которые проходят с 16 января по 2 февраля на выставке «Россия», состоялось самое масштабное ИТ-событие зимы – День цифровизации, организованный Минцифры России. Свои ИТ-проекты в этот день представила и Новосибирская область.

Отраслевой форум прошел при участии заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева. В состав делегации Новосибирской области вошли заместитель губернатора, ответственный за цифровую трансформацию, Максим Кудрявцев и министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь.

Новосибирская область презентовала базовую платформу по разработке программного обеспечения и аппаратных комплексов с использованием передовых технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для управления городской инфраструктурой и строительством. Цифровой двойник городской инфраструктуры облегчит человеку принятие решений за счёт анализа больших данных, собираемых с различных городских систем. Проект будет реализован на базе центра в сфере искусственного интеллекта в НГУ.

В ходе строительства второй очереди Академпарка новосибирского Академгородка планируется запуск комплекса для создания VR-контента, в основе которого будет съемочный павильон цифрового погружения, производственная техническая студия, студия инженерных решений, сервисы проката оборудования и студия цифрового производства.

Система видеосудейства «Форвард Рефери», разработанная в Новосибирском Академгородке, предназначена для помощи арбитрам и судьям в разборе спорных моментов игры. Комплекс является одним из лучших в стране, удовлетворяет всем требованиям КХЛ и успешно применяется на более чем 50 аренах в России, Белоруссии, Казахстане, Чехии и Китае. Уникальность системы – возможность демонстрировать замедленный покадровый просмотр с разрешением до 200 изображений в секунду. Посетители выставки могли лично убедиться в возможностях сервиса – на специально оборудованной площадке для игры в хоккей совершить пробный бросок и увидеть его в замедленном повторе.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована в соответствии с Указом президента Российской Федерации. Экспозиция Новосибирской области на ВДНХ представлена в соответствии с распоряжением губернатора Андрея Травникова.