Невиновен: присяжные поверили обвиняемому в убийстве подростка на пляже в Новосибирске

В Советском районном суде коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт обвиняемому в убийстве подростка на пляже в 2018 года Ивану Прудникову.

— Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда, — сообщила Infopro54 пресс-секретарь новосибирского судебного департамента Марианна Глушкова.

Напомним, кровавая драма произошла в конце июня 2018 года, когда 16-летний Дима Абрамов из Новокузнецка с семьей и друзьями отдыхал в в кемпинге на пляже «Бумеранг» в Советском районе Новосибирск.

В то утро школьника в последний раз видели живым. Он вышел в туалет и вернулся в домик, истекая кровью. На его шее было множество колото-резанных ран, одна из которых стала для него смертельной.

Более трех лет следователи и оперативники разыскивали убийцу: рассылали фотороботы возможных подозреваемых, опрашивали свидетелей, задерживали попадавших по описание мужчин. В результате следственно-оперативных действий подозреваемый был установлен. Им оказался Иван Прудников, подрабатывающий охранником в кемпинге в тот период, когда было совершена расправа над подростком.

В 2021 году Прудников вместе со всей семьей переехал в Калининградскую область, где его и задержали.

Следствие установило, что между Димой Абрамовым и его убийцей произошел конфликт из-за фото, которое накануне вечером сделал погибший. Подросток запечатлел интимную встречу между Прудниковым и его девушкой. Когда Иван узнал об этом, началась ссора, пришедшая к трагической развязке рано утром следующего дня.

Свою вину Иван Прудников не признал.

На основании вердикта присяжных заседателей судьей будет постановлен приговор 2 февраля 2024 года.

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