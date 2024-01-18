Первый в России опорный центр для школьных театров откроют в Новосибирске

Театр «Глобус» запускает первый в стране опорный центр «Школьный театр. Тьютор-центр»:

— Он позволит объединить советников по воспитанию, организаторов школьных театров региона и творческих деятелей для активного развития этого направления в Новосибирской области, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

Отмечается, что «Глобус» выступил инициатором проекта, благодаря которому стало возможно вывести эту работу на новый этап.

В центре будут проходить различные мастер-классы, круглые столы, семинары и конференции. Спикерами выступят специалисты из области театральной педагогики, профессионального театра для детей и молодёжи.

В планах создать платформу, где будет возможно выкладывать методические рекомендации, тексты пьес для разных возрастных категорий школьников и видеоуроки.

Ранее редакция сообщала о том, что звукорежиссеров и продюсеров будет готовить театральный институт в Новосибирске.