Три авто столкнулись в Новосибирске

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе столкнулись три машины.

Момент столкновения удалось заснять одному из водителей.

На видео, опубликованном в группе «АСТ-54», запечатлён момент, когда водитель седана Nissan Sunny выезжает на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате происходит столкновение с внедорожником Toyota Land Cruiser, а затем в него врезается седан Toyota Corolla.

Из-за этой аварии на выезде из микрорайона МЖК образовалась пробка.

Ранее редакция сообщала о том, что на трассе под Новосибирском погиб пешеход, который ночью переходил дорогу.