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Три авто столкнулись в Новосибирске

  • 05/06/2024, 12:45
Автор: Артем Рязанов
Три авто столкнулись в Новосибирске
Из-за этой аварии на выезде из микрорайона МЖК образовалась пробка.

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе столкнулись три машины.

Момент столкновения удалось заснять одному из водителей.

На видео, опубликованном в группе «АСТ-54», запечатлён момент, когда водитель седана Nissan Sunny выезжает на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате происходит столкновение с внедорожником Toyota Land Cruiser, а затем в него врезается седан Toyota Corolla.

Из-за этой аварии на выезде из микрорайона МЖК образовалась пробка.

Ранее редакция сообщала о том, что на трассе под Новосибирском погиб пешеход, который ночью переходил дорогу.

Источник фото:  АСТ-54.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : три автомобиля ДТП


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