Три авто столкнулись в Новосибирске

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе столкнулись три машины.
Момент столкновения удалось заснять одному из водителей.
На видео, опубликованном в группе «АСТ-54», запечатлён момент, когда водитель седана Nissan Sunny выезжает на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате происходит столкновение с внедорожником Toyota Land Cruiser, а затем в него врезается седан Toyota Corolla.
Из-за этой аварии на выезде из микрорайона МЖК образовалась пробка.
Ранее редакция сообщала о том, что на трассе под Новосибирском погиб пешеход, который ночью переходил дорогу.
Источник фото: АСТ-54.
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