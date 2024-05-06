Максим Кудрявцев принял первую сотрудницу в свою команду

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении начальником департамента организационно-контрольной работы мэрии Ксении Антоновой.

Она родилась в Кемеровской области. В 2008 году после окончания Сибирской академии государственной службы с квалификацией «юрист» работала в коммерческих структурах. С 2016 по 2023 год — помощник депутата Госдумы Максима Кудрявцева. С 2023 года работала советником заместителя губернатора Новосибирской области Максима Кудрявцева, руководила аппаратом заместителя губернатора.

К работе Антонова приступила 6 мая.

Предыдущий начальник управления по организационному обеспечению деятельности мэра Новосибирска Анна Миронова уволилась по собственному желанию в начале мая.

Ранее редакция сообщала об увольнении второго заммэра — Геннадия Захарова.