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Новосибирская область привлечет 10 кредитных линий на пять миллиардов рублей

  • 28/09/2023, 10:53
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Новосибирская область привлечет 10 кредитных линий на пять миллиардов рублей
Аукционы на предоставление региону возобновляемых кредитных линий размещены на сайте госзакупок.

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области объявило на сайте госзакупок десять аукционов на предоставление региону возобновляемых кредитных линий с установлением лимита задолженности в сумме 500 млн рублей.

Согласно документации, начальная цена контрактов составляет 150,547 млн руб., процентная ставка — 14% годовых. Срок кредитной линии – 786 дней с момента заключения государственного контракта. Срок транша в рамках кредитной линии – не более 90 дней.

Отмечается, что средства пойдут на финансирование дефицита областного бюджета Новосибирской области и погашение государственных долговых обязательств региона. Срок подачи заявок — 20 октября 2023 года.

Напомним, в середине марта министерство финансов Новосибирской области утвердило условия эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Министр финансов региона Виталий Голубенко озвучивал сумму в 20 млрд рублей, и не исключал, что размещение может состояться ближе к осени. Чуть позже Минфин региона объявил 12 аукционов на предоставление возобновляемых кредитных линий с установлением лимита задолженности в сумме 500 млн рублей на общую сумму шесть млрд руб. Победителем признан АО «Газпромбанк». А в мае еще два аукциона на один миллиард рублей. Победитель — ПАО «Промсвязьбанк».

По данным на 1 сентября 2023 года госдолг Новосибирской области составлял 47,1 млрд рублей, из них 10,7 млрд приходилось на облигации, почти 36,4 млрд — на бюджетные кредиты.

1 февраля 2023 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило Новосибирской области и выпущенным ею облигациям кредитный рейтинг инвестиционного уровня АА(RU) за счет достаточного уровня ликвидности и низкого уровня долговой нагрузки по итогам 2022 года. 21 июля АКРА «Стабильным» прогнозом подтвердило реализуемые приоритеты бюджетной и долговой политики Новосибирской области, согласно которым область сохранит консервативную долговую политику и высокий уровень ликвидности бюджета.

Ранее редакция сообщала, что в 2025 году наступает срок выплат по взятым Новосибирской областью обязательствам.

Фото: pixabay.com, evgeny

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Рубрики : Финансы

Регионы: Новосибирская область

Теги : кредитная линия кредит Новосибирской области долговые обязательства аукцион


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