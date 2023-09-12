В 2025 году наступает срок выплат по взятым Новосибирской областью обязательствам

Бюджет 2024-2026 года Новосибирской области будет верстаться с учетом ожидаемого роста расходов на обслуживание госдолга.

— Учитывая ожидаемый рост государственного долга в 2023 году с 47 млрд рублей до 75 млрд рублей, а также увеличение с 2025 по 2030 годы в несколько раз объемов наступающих по сроку погашения бюджетных кредитов, необходимо не только обеспечить финансовые источники для рефинансирования долговых обязательств и покрытия дефицита, но и предусмотреть удлинение профиля долга, обеспечивая плавное погашение и не допуская резких нагрузок на бюджет, — отмечается в документах к докладу министра финансов Новосибирской области Виталия Голубенко к заседанию правительства региона.

Ключевым инструментом, обеспечивающим удлинение профиля долга, будут преимущественно долгосрочные облигации. При этом стоимость обслуживания ценных бумаг увеличивается в зависимости от срока их обращения. Ориентиром доходности облигаций субъектов РФ является доходность ОФЗ. Исходя из актуальных значений кривой бескупонной доходности по бумагам с трехлетним сроком доходность обращения составляет 10,9% годовых, с 5-10-летним сроком — находится в диапазоне 11,1-11,4% годовых. Таким образом необходимый для сглаживания и удлинения профиля долга переход от среднесрочных к долгосрочным ценным бумагам влечет увеличение расходов на их обслуживание — уточняется в документе.

— Областной бюджет на 2023 год сформирован со значительным заемным дефицитом, близким к предельным параметрам, установленным соглашениями (с учетом допустимых превышений). Уровень долговой нагрузки по состоянию на 01.01.2024 года не превысит 31% (с учетом допустимых превышений), — подчеркивается в документе.

На текущий год потребность в заемных ресурсах оценивается в 26,8 млрд рублей, в том числе для покрытия дефицита (22,1 млрд рублей) и для рефинансирования наступающих по сроку погашения долговых обязательств (4,7 млрд рублей). Доступность заемных ресурсов, исходя из кассового прогноза на 2023 год, должна быть обеспечена в четвертом квартале 2023 года.

По данным на 1 июня 2023 года госдолг Новосибирской области составлял 45,8 млрд рублей, из них 10,7 млрд приходилось на облигации, 35,1 млрд — на бюджетные кредиты.

1 февраля 2023 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило Новосибирской области и выпущенным ею облигациям кредитный рейтинг инвестиционного уровня АА(RU) за счет достаточного уровня ликвидности и низкого уровня долговой нагрузки по итогам 2022 года. 21 июля АКРА «Стабильным» прогнозом подтвердило реализуемые приоритеты бюджетной и долговой политики Новосибирской области, согласно которым область сохранит консервативную долговую политику и высокий уровень ликвидности бюджета.

Ранее редакция сообщала о том, что бюджет Новосибирской области за 8 месяцев исполнен на 66% по собственным доходам, и на 53% — по расходам.