Андрей Шимкив подарил Андрею Травникову подкову на счастье

— Хочу сказать огромное спасибо за выборную кампанию! Мы прошли честные выборы — без фальши, грязи и всего остального. Другие регионы нам могут позавидовать, — заявил, открывая новый политический сезон, спикер регионального парламента Новосибирской области Андрей Шимкив. — Андрей Александрович (Травников, избран на второй срок губернатором Новосибирской области. — Ред.), полученный результат превзошел результат 2018 года на 30%. Поздравляем с достойной позицией! Люди оценили достойный результат: плюс 30% — это результат вашей работы и работы правительства. Желаем вам успешно отработать 5 лет.

Глава законодательной власти региона подарил главе исполнительной власти подкову «на счастье» и пожелал «спокойно подойти к третьему сроку».

Андрей Травников, в свою очередь, поблагодарил депутатов за помощь и поддержку.

— Участие в выборах и сам избирательный процесс я рассматривал как часть моей общей работы. Считаю, что эту часть работы удалось сделать неплохо, можно двигаться дальше. Могу завершить, что принципиально подходы во взаимодействии с Законодательным Собранием менять не будем, — отметил губернатор. — Мы настроены на конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом, с главами и депутатами муниципального уровня.

Ключевой задачей Травников назвал реализацию Стратегии развития Новосибирской области темпами выше, чем в среднем по России. Он также сообщил, что опыт прошедшей кампании будет использоваться в будущем.

Напомним, в выборах губернатора 8-10 сентября приняли участие 695 492 избирателя. Андрей Травников набрал 526 284 голоса или 75,72% от общего числа голосовавших избирателей. Роман Яковлев (КПРФ) набрал 10,72% голосов, Евгений Лебедев (ЛДПР) – 7,14%, Владислав Плотников («Справедливая Россия – Патриоты – За правду!») − 4,34%.

Ранее редакция сообщала, что аутсайдером по голосованию на выборах губернатора Новосибирской области стал Бердск.