Новосибирская область разместит на выставочном стенде шкуру медведя

Минэкономразвития Новосибирской области определило победителя в аукционе по организации участия региона в Международной туристической выставке. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Победитель — ИП Сенькова Анастасия Александровна из Москвы.

Цель проекта — представить туристский потенциал Новосибирской области на российском туристическом рынке и сформировать положительный образ региона как успешно развивающегося туристического центра Сибири.

Согласно аукционной документации, исполнитель должен предоставить 32 кв. м выставочной площади для организации выставочной экспозиции Новосибирской области, включая подсобное помещение.

Кроме того, победитель аукциона разработает дизайн-проект выставочной экспозиции, проведет экспертизу технической документации экспозиции у оператора выставки и выполнит художественное оформление стенда. Например, в документации сказано, что на выставочном стенде Новосибирской области помимо выставочных экспонатов, должна быть размещена шкура медведя (по согласованию с заказчиком).

Также исполнитель должен подготовить видеоролик для трансляции на стенде, полиграфическую печатную продукцию.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика, на участие в аукционе было подано три заявки. ИП Сенькова Анастасия Александровна больше всех снизило цену и согласилось выполнить работу за 3,3 млн рублей (при начальной стоимости 3,5 млн рублей).

26-я Международная туристическая выставка индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» пройдет в городе Красногорске Московской области, в Международный выставочный центр «Крокус Экспо». Планируемая дата проведения выставки 3-6 октября 2023 года. Отмечается, что дата выставки может быть изменена по инициативе Организатора выставки, в том числе в связи с политической или эпидемиологической обстановкой на территории оказания услуг.

По данным Seldon Basis, ИП Сенькова Анастасия Александровна зарегистрирован в Москве в 2019 году. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Деятельность специализированная в области дизайна». Финансовые показатели ИП не раскрываются. Предприниматель выиграл 29 контрактов в качестве поставщика на общую сумму 79 млн рублей. Наибольшее количество контрактов было подписано с Московский государственный объединенный музей- заповедник, МГОМЗ (основной заказчик).

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