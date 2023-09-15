Торговые центры «Мега» планирует купить «Газпром»: какова судьба магазинов

ТЦ «Мега», крупнейшие моллы страны может купить Газпромбанк, пишет «Ъ». Собственником ТЦ на сегодняшний день является шведская компания Ingka — владелец IKEA.

Президент Российской гильдии управляющих девелоперов Александр Шарапов оценивает стоимость торговых центров «Мега» в 2,85 млрд долларов, исключая дисконт в минимум 50 %, который требуется для согласования сделки правительственной комиссией. Скорее всего частью сделки станет возможность обратного выкупа.

Сделка привлекла внимание еще и тем, что изначально шведская компания не планировала продавать ТЦ в надежде на скорое возвращение в Россию. При этом далеко не факт, что бизнес будет приносить большую прибыль.

Преимущественно проблемой для банка и «Газпрома» станет невозможность оперативно заполнить пустующие площади — многие из них занимали ушедшие из РФ бренды. При этом основным арендатором выступала IKEA.

Аналитики утверждают, что суперрегиональные торговые центры площадью от 80 000 квадратных метров, к которым относятся «Меги», в последние годы стабильно теряют былую популярность. Раньше посетители приезжали целенаправленно в IKEA, но после ее закрытия, их количество заметно сократилось.

При этом риэлторы уверены, что «Меги» раскручены настолько, что сложностей с поиском арендаторов возникнуть не должно.

По словам маркетолога Николая Григорьева, вряд ли внешне для покупателей что-то радикально изменится. Этот бизнес вряд ли будет являться для нового собственника профильным, так как у него достаточно денег, чтобы нанять квалифицированных менеджеров, пишет NEWS.ru.

Кроме того, считает Григорьев, будущим отечественным владельцам наверняка придется провести ребрендинг, на что тоже потребуются деньги. А от этого будет зависеть повышение арендных платежей для работающих в торговых центрах магазинов и соответственно повышение цен.

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