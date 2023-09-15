Суд продлил срок содержания под стражей фигурантам дела об убийстве школьницы

Суд продлил срок содержания под стражей Максиму Кудрявцеву, Евгению Бартоломею и Александру Кунцу обвиняемых в убийстве 13-летней давности в Усть-Таркском районе. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

— Сроки содержания под стражей до 18 ноября 2023 года, — говорится в сообщении.

Кудрявцеву вменяется нарушение правил дорожного движения (повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека), похищение человека, убийство; Бартоломею — похищение и убийство; Кунцу – убийство.

На сегодняшний день следствие пришло к выводу, что 14-летняя девушка была убита тремя сотрудниками местного райотдела, которых вскоре арестовали. Среди них экс-сотрудник Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, а также ныне действующий сотрудник правоохранительных органов Александр Кунц.

Кроме того, Кунцу и еще одному офицеру Алексею Бороздину предъявили обвинение в убийстве 26-летнего Владимира Поторокина. В 2013 году его забрала полиция, после чего о нем никто ничего не слышал. А через пару месяцев молодого человека нашли мертвым.

Чтобы выяснить истинные причины его смерти, правоохранители провели процедуру эксгумации.

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