Новосибирская область стала одним из лидеров по мошенничеству с ОСАГО

Новосибирская область оказалась в числе регионов, где наблюдается наибольшее количество мошеннических действий с полисами ОСАГО.

По данным Центробанка, с результатом в 6,5 баллов она заняла второе место в России, попав в так называемую «красную зону».

Средняя страховая выплата в регионе достигла 131,9 тысячи рублей, увеличившись за год на 17,2%. Этот показатель на 39% превышает средний уровень по России. Кроме того, доля страховых случаев, классифицированных как «неоднократные», составила 13,2%, что в 3,7 раза выше среднего показателя по стране.

Страховая премия, собранная в Новосибирской области, составила 6,8 миллиарда рублей, что на 709 миллионов больше, чем выплаты. Среди регионов, показавших лучшие результаты, Новосибирская область уступила только Республике Ингушетия, набрав 8,5 балла.

Ранее редакция сообщала, что страховщики прокомментировали ситуацию со страховыми мошенничествами в Новосибирской области.