В Новосибирской области обнаружили взрывной рост популяции чибисов

В Минприроды Новосибирской области рассказали об изменениях численности животных в регионе с 2015 года.
За этот период популяция косуль увеличилась почти вдвое, прибавив 30 102 особей. В 2015 их было всего 36 024 особи, в 2020 – 56 026 и 2024 – 66 126.
На данный момент численность лосей в Новосибирской области возросла почти втрое по сравнению с 2015 годом (5 980, 11 726, 15 431).
Количество ондатр по состоянию на 2024 год увеличилось более чем в три раза (145 584, 412 834, 445 158).
Популяция американской норки возросла также в три раза (1 076, 2 742, 3 119).
Поразительный результат обнаружили сотрудники ведомства при анализе распространенности чибиса: количество этих птиц в области выросло в 410 раз (15, 4 206, 6 254).
— Эти данные свидетельствуют о положительных изменениях в экосистеме региона и успешных мерах по охране и восстановлению популяций животных, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске распределили разрешения на добычу косули и лося. Всего выдано 330 разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова
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