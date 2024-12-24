Детские сады предлагают создавать при предприятиях в Новосибирске

Регион готов к реализации нового нацпроекта «Семья», который стартует в 2025 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирь» со ссылкой на министра соцразвития Елену Бахареву.

— Уходящий год был направлен на изменение философии в отношении семьи, брака, принятия решения о рождении ребенка. В продолжение этого в следующем году планируется запустить корпоративные программы для поддержки семьи. Так, помимо общерегиональных программ, у крупных организаций должны появиться свои проекты, например предусматривающие создание детских садов при предприятиях, — сообщила Бахарева.

При поддержке VIP-club редакция поинтересовалась у собственников и руководителей новосибирских предприятий — готовы ли они создавать при производствах детсады:

Половина — 51% — участников опроса заявили, что это невозможно и лучше доплатить работникам;

треть опрошенных считают, что это отличная программа лояльности;

18% предлагают вернуться к этому вопросу попозже, когда экономика выправится.

— Предложение может быть актуально для заводов, особенно отдаленных. Для небольших компаний это менее интересно, — отметил один из участников опроса.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин считает, что идея создания детсадов при предприятиях не найдет широкой поддержки у бизнеса.

— Это непрофильный вид деятельности для предприятий. В последние годы предприятия от него, наоборот, старались избавляться. Более вероятен вариант, когда завод будет оплачивать стоимость содержания детей в частных и государственных детсадах, — отметил собеседник Infopro54. — Создание детского сада — специфическая деятельность, которая требует определенного подхода, профессионализма и ответственности. Лучше эту работу доверить профессионалам и не заниматься самодеятельностью.

Генеральный директор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов считает нецелесообразным создание детсадов на предприятиях. По его словам, детский сад должен быть там, где человек живет, а не там, где он работает.

— Представляете, человек каждое утро на машине или на автобусе должен везти маленького ребенка на другой конец города, чтобы отдать в детский сад! Работа может меняться: сегодня здесь, завтра там — и придется ребенка постоянно переводить в разные детские сады? — рассуждает эксперт.

Он напоминает, что в советское время предприятие строило вокруг себя жилые дома, школы, детсады, поликлиники и брало их на обслуживание. Сейчас такой возможности у бизнеса нет.

— На мой взгляд, странно, что сейчас с помощью предприятий хотят решить проблему с детскими садами, которой фактически уже нет. Уже сегодня во многих детсадах расформировывают группы в связи со спадом рождаемости и демографической ямой. Есть отдельные локации в Новосибирске, где темпы строительства жилья опережали темпы создания инфраструктуры, но это точечные проблемы, — комментирует Гаврилов.

По его словам, более эффективными были бы такие программы поддержки семьи, как субсидирование процентов по ипотеке, а также арендных платежей за квартиру.

— Субсидия по ипотеке — крайне действенный механизм удержания сотрудников, особенно для больших оборонных предприятий. Человек точно не уйдет, так как в противном случае он будет вынужден выплачивать полную стоимость кредита по ипотеке. Это особенно актуально сегодня, чтобы в условиях дефицита кадров квалифицированные сотрудники не бегали с завода на завод, — подчеркнул Евгений Гаврилов.

Сергей Карпекин предполагает, что предприятиям более интересны такие меры поддержки сотрудников и их семей, как денежные выплаты и компенсация расходов на спортивные занятия, на семейный отдых в санаториях.

По данными Минтруда и соцразвития, в Новосибирской области действует 21 мера поддержки семей с детьми. Ими пользуются 110 тысяч семей с детьми. В регионе зарегистрированы 45,5 тысячи многодетных семей.

С января 2025 года в муниципальных детских садах Новосибирска увеличится родительская плата за присмотр и уход за детьми. Соответствующее постановление (№10071 от 21 ноября 2024 года) размещено на сайте мэрии. Для детей младше трех лет посещение детского сада вырастет на 10 рублей и составит 145 рублей в день. Для дошкольников (от трех лет) — до 177 рублей в день (+14 рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска обязались вложить в школы и детсады 14 млрд рублей.