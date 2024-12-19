«Вызывает серьезное опасение»: эксперты прокомментировали ситуацию со страховым мошенничеством в Новосибирске

Новосибирская область несколько лет находится в «красной зоне» рейтинга Российского Союза Автостраховщиков (РСА) по объемам мошенничества в этой сфере. Причина — большое количество организованных преступных групп, которые наносят серьезные убытки участникам рынка, сообщил вице-президент ВСС, директор по защите активов РСА Сергей Ефремов на семинаре РСА и ВСС для СМИ, посвященном итогам 2024 года и прогнозам на 2025 год.

— Хочу обратить внимание на Новосибирскую область, потому что она у нас вызывает достаточно серьезное опасение, так как много недобросовестных действий происходит в этом регионе, связанных в первую очередь с автострахованием. Частота страховых случаев 5,5%. Достаточно высокая, выше, чем в Российской Федерации, — отметил он.

При этом, доля возбужденных уголовных дел в регионе в 2018 году составляла 23%, а в 2023 году сократилась до 14%. Например, у соседнего региона — Красноярского края — этот показатель вырос в 4 раза (с 10% в 2018 году до 40% — в 2023 году).

— Раньше СФО не вызывал у нас опасений, но за счет Новосибирской области ситуация изменилась. Нужно повышать активность взаимодействия с правоохранительными органами, — констатировал Сергей Ефремов.

Он добавил, что уже сформирована рабочая группа, а также ситуация на рынке автострахования доведена до губернатора области Андрея Травникова.

— Надеемся, что ситуация выпрямится, потому что это дошло непосредственно до губернатора. Важно, чтобы администрация региона тоже принимала участие в этом направлении, — отметил Ефремов.

Стоит отметить, что по данным РСА, 41,7% водителей Новосибирской области имеют максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО. По этому показателю регион находится на первом месте в рейтинге среди регионов Сибири.

Самыми популярными сценариями автоподстав в регионе являются спровоцированное или сымитированное ДТП, намеренное причинение повреждений транспортному средству и ложный угон автомобиля. Также новосибирские аферисты фальсифицируют обстоятельства страховых случаев: подменяют номерные знаки, детали и водителей авто.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские водители за полгода получили более 3 млрд рублей выплат по ДТП. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года.