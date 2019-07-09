Новосибирская область стала одним из победителей конкурса «Регион добрых дел»

Федеральное агентство по делам молодёжи и Роспатриотцентр объявили результаты Всероссийского конкурса лучших региональных практик по поддержке волонтёрства «Регион добрых дел – 2019». Новосибирская область стала одним из победителей конкурса и получила субсидию в размере более 8 миллионов рублей на развитие добровольческой деятельности в регионе, сообщили в пресс-службе ГБУ НСО «Центр молодежного творчества».

Отмечается, что Новосибирская область участвует в конкурсе во второй раз и второй год подряд признаётся «регионом добрых дел». На средства субсидии, выделенной в 2018 году, в Новосибирске был открыт Региональный ресурсный центр добровольчества.

— В этом году в основу конкурсной заявки, представленной регионом, легла образовательная практика, задача которой охватить все направления деятельности добровольчества. Инициатива была поддержана экспертной комиссией, и Региональный ресурсный центр получил субсидию на практику «Комплексная образовательная программа «54.VOL» для разных категорий населения, связанных с организацией, реализацией и поддержкой добровольчества на территории Новосибирской области», — рассказали в ГБУ НСО «Центр молодежного творчества».

Фото предоставлено ГБУ НСО «Центр молодежного творчества»