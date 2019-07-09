После вмешательства прокурора новосибирское учреждение погасило долги по зарплате

Прокуратура Новосибирского района Новосибирской области по сообщениям СМИ проверила в муниципальном автономном учреждении «Культурно-досуговое и спортивное объединение» исполнение трудового законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Установлено, что 60 работникам учреждения в 2019 году из-за бюджетного недофинансирования несвоевременно выплачивалась заработная плата, в результате чего образовалась задолженность в размере свыше 1,1 млн. рублей.

— Прокуратура в целях восстановления трудовых прав граждан внесла в июле т.г. главе администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района как учредителю автономного учреждения представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, — говорится в сообщении.

После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате в настоящее время полностью погашена.

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