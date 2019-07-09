В первом полугодии «Обувь России» открыла более 100 собственных магазинов

В первом полугодии 2019 года группа компаний «Обувь России» продолжала активно открывать торговые точки по всей России, сообщили в пресс-службе компании. Чистый прирост розничной сети компании составил 105 собственных магазинов. В результате на 30.06.2019 года группа включала 837 магазинов (из них 166 франчайзинговые) в 320 городах России.

— В 2018 году мы усовершенствовали систему управления розницей, создали укрупненные региональные дивизионы. Благодаря новой структуре мы можем на регулярной основе открывать по 30-40 новых магазинов ежемесячно. — комментирует Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России». — Мы провели анализ перспективных для развития сети регионов и определили для себя более 400 населенных пунктов для открытия магазинов в ближайшие 2-3 года. Сейчас мы видим большой потенциал в малых городах с населением 50-100 тыс. человек и отдаем им приоритет при открытии магазинов. В таких городах меньше капитальные затраты, ниже арендные ставки и расходы на продвижение, при этом невысокий уровень конкуренции и большой спрос на качественную обувь и сервисы. Всего в 2019 году мы планируем открыть 150 новых магазинов.

Отмечается, что в первом полугодии «Обувь России» значительно расширила географию продаж и вышла в 92 новых города. Компания развивает розничную сеть по всей стране, наибольшее число открытий пришлось на Сибирский федеральный округ — 42%. Также Группа укрепила позиции на Урале, Дальнем Востоке и в Приволжье — 20%, 18% и 17% от всех открытых магазинов, 2% новых торговых точек расположились в Северо-Западной части России. В соответствии со стратегией развития компания преимущественно запускала магазины в стритформате — 91%, 9% новых магазинов заработали в торговых центрах. В первом полугодии общая торговая площадь собственных магазинов увеличилась на 9% с 53,8 тыс. кв.м до 58,6 тыс. кв.м. Если смотреть структуру открытий по брендам за 6 месяцев, то «Обувь России» делает ставку на основной бренд Westfalika — 99,3%.

Фото предоставлено пресс-службой компании